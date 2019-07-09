Зеленский отменил парад из-за его стоимости в 300 млн гривен

СЕГОДНЯ 19:10 2019-07-09T19:10:46+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский решил не проводить парад в честь Дня независимости Украины. Мероприятие должно было пройти 24 августа. Он сообщил, что 300 миллионов гривен, которые могли быть потрачены на его организацию, будут выделены на премии военным.

"Обычно 24 августа на День независимости Украины у нас проходит военный парад - такой помпезный и недешевый. Мне кажется, в этом году вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям, нашим военным, и мы приняли решение выделит 300 миллионов гривен на премии всем нашим военным - это солдаты срочной службы, это курсанты, сержанты, офицеры, это все военнообязанные, которые выполняют задания в зоне проведения операции объединенных сил", - сказал Зеленский в видеообращение в социальной сети.

Зеленский подчеркнул, что Киев все же отпразднует День независимости. При это будет "новый формат".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/719325" frameborder="0"></iframe> Зеленский отменил дорогой парад в честь Дня независимости ради премий военным.

ИСТОЧНИК KP.RU