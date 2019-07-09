Москвич "похоронил" семью ради денег, отгулов и погашения кредитов

СЕГОДНЯ 20:08 2019-07-09T20:13:45+03:00

Мужчина заново похоронил свою семью, а мать отправил на тот свет живой. Фото: REUTERS

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Главный специалист правового отдела столичной фирмы решил отдохнуть и подзаработать, а заодно погасить кредиты. Но для желанных денег и отгулов у 37-летнего мужчины не было повода. Тогда он решил "похоронить" своих родственников.

В июле 2017 года он сообщил начальству, что у него умер отчим, в октябре - маленький сын, в январе 2018 года - жена, в апреле - мать, а в июле - бабушка. Руководство каждый раз входило в положение: он исправно получал отгулы и социальные выплаты. В сумме около 150 тысяч рублей.

Сгубила мужчину жадность. Он пошел в прокуратуру, чтобы взыскать с работодателя деньги. Мол, ему не доплатили. Однако в органах все проверили и перевели истца в ответчики, подлог был замечен.

Выяснилось, что подозреваемый исправлял на документах о смерти даты. Таким образом он заново отправил в могилы родственников, которые умирали еще с 2006 года. Правда, мать афериста была жива-здорова.

Теперь расследованием уголовного дела занимаются следователи. На контроле Черемушкинская межрайонная прокуратура. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом за мошенничество, пишет сайт MK.RU.

ИСТОЧНИК KP.RU