2019-07-09T22:09:53+03:00
Общество

Орешкин поедет на форум моногородов за рулем Lada Xray

Министр примет решение о строительстве новой дороги Москва-Казань или полной реконструкции трассы М7
Григорий ЛЕОРДА
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Максим Орешкин. ФОТО Кирилл Кухмарь/ТАССМаксим Орешкин. ФОТО Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Министр экономического развития России Максим Орешкин захотел пообщаться с народом. Чиновник собирается отправится в Тольятти на форум моногородов на машине. Причем весь путь от Москвы до Самары намеревается провести за рулем.

"Помимо возможности пообщаться с людьми по всему маршруту, есть еще несколько важных вопросов. Главный - подготовить позицию для финального принятия решения о выборе между строительством новой платной трассы Москва-Казань и полной реконструкцией трассы М7. Обязательно хочется пообщаться с предпринимателями, посетить один из проектов нашего проекта по «Производительности»", - сообщил он в своем Instagram.

Министр уточнил, что стартует в пятницу. По пути он сделает две остановки: в Нижнем и в Казани. Своим подписчикам он предложил подсказать ему куда можно заехать и что посмотреть. В пресс-службе ведомства уточнили, что Орешкин поедет на форум за рулем Lada Xray.

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Министр собрался доехать до форума на машине
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ИСТОЧНИК KP.RU

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