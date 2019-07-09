Путин рассказал о договоренностях с Обамой по Украине

СЕГОДНЯ 22:58 2019-07-09T22:58:53+03:00

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Президент России Владимир Путин рассказал о том, что США не выполнили часть обязательств по украинскому вопросу. Договоренности в 2014 году были по телефону оговорены с действующим на тот момент президентом Америки Бараком Обамой.

"Вы знаете, Обама уже не президент, но тем не менее есть определенные вещи, о которых мы [не говорим]. Во всяком случае могу сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены. Я бы на этом ограничился, не стал бы в детали вдаваться", - сказал Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Так Владимир Путин ответил на вопрос Стоуна о деталях того разговора, об этом сообщает ТАСС. Отметим, интервью с российским лидером вошло в новый фильм режиссера "В борьбе за Украину".

ИСТОЧНИК KP.RU