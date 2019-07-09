2019-07-09T22:58:53+03:00
Политика

Путин рассказал о договоренностях с Обамой по Украине

По словам российского президента, США не выполнили часть обязательств
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Владимир Путин.Владимир Путин.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин рассказал о том, что США не выполнили часть обязательств по украинскому вопросу. Договоренности в 2014 году были по телефону оговорены с действующим на тот момент президентом Америки Бараком Обамой.

"Вы знаете, Обама уже не президент, но тем не менее есть определенные вещи, о которых мы [не говорим]. Во всяком случае могу сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены. Я бы на этом ограничился, не стал бы в детали вдаваться", - сказал Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Так Владимир Путин ответил на вопрос Стоуна о деталях того разговора, об этом сообщает ТАСС. Отметим, интервью с российским лидером вошло в новый фильм режиссера "В борьбе за Украину".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тимбилдинг по-американски: тираннозавры устроили забег на ипподроме
Орешкин поедет на форум моногородов за рулем Lada Xray
В Ульяновске горит здание областного правительства
Американский суд запретил Трампу блокировать неугодных подписчиков в Twitter
МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Москве
Задержанным в Керченском проливе морякам предъявлено окончательное обвинение
Премьер Грузии назвал призыв Путина не вводить санкции против Тбилиси хорошим решением
Москвич "похоронил" семью ради денег, отгулов и погашения кредитов
В США скончался миллиардер Росс Перо
Ученые обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ "Комсомолец"
Кудрин: пузыря потребительского кредита еще нет
Зеленский отменил парад из-за его стоимости в 300 млн гривен
Госдума рассмотрела законопроект о работе фитнес-центров
Путин: сближение России с Украиной неизбежно
Госдеп: США и Россия запустят стратегический политический диалог
Первое издание "Евгения Онегина" ушло с молотка за 467,2 тысячи фунтов стерлингов
Против украинского телеканала NewsOne заведено дело по статье «финансирование терроризма»
После пожара на складе виски Jim Beam в окрестных реках гибнет рыба
Володин: Путин дает властям Грузии шанс образумиться
Трамп назвал «глупым парнем» посла Британии в США
В Эмираты планируют доставить огромный айсберг
Путин пошутил о проекте "Ночь карьеры": По ночам другие задачи должны стоять, в сфере демографии
Даже после слов Путина Госдума РФ не намерена отзывать заявление по Грузии
Почти 80% россиян выступают за продление программы материнского капитала