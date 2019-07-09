2019-07-09T23:19:03+03:00
Политика

США ввели санкции против трех сторонников "Хезболлы"

Американские власти обвинили ливанских политиков в лоббировании целей "террористической группы"
Юлия ДИВЕЕВА
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Про-иранские сторонники "Хезболлы" в Бейруте слушают речь генерального секретаря "Хезболлы" Хасана Насраллы.Про-иранские сторонники "Хезболлы" в Бейруте слушают речь генерального секретаря "Хезболлы" Хасана Насраллы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Соединенные Штаты ввели санкции в отношении двух депутатов ливанской шиитской партии "Хезболлах" и одного партийного чиновника, занимающегося вопросами безопасности. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства финансов США.

В американский черный список попали члены парламента Ливана Амин Шерри и Мухаммад Раад, а также представитель партии Вафик Сафа. Заместитель министра финансов США Сигал Манделкер в своем заявлении пояснил, что "Хезболла" использует своих агентов в парламенте Ливана, “чтобы манипулировать этим институтом в интересах финансовой деятельности этой террористической группы и обеспечения ее безопасности”.

Минфин утверждает, что депутаты использовали свое положение в политике чтобы лоббировать цели "Хезболлы", "которые идут вразрез с интересами народа и правительства Ливана". А Сафа, якобы, выступал в качестве посредника между партией "Хезболлы" и силами безопасности Ливана, "помогая упрощенному перемещению связанных с "Хезболлой" лиц, передает ТАСС.

У лиц, попавших в санкционный список, заморожены активы в США, а американским компаниям и гражданам запрещено вести с ними бизнес.

ИСТОЧНИК KP.RU

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