В Сирии семеро детей погибли, подорвавшись на мине

СЕГОДНЯ 01:55 2019-07-10T01:55:49+03:00

В Сирии дети во время игры наткнулись на мину террористов и погибли Фото: REUTERS

Жертвами стали ребята в возрасте от 9 до 12 лет

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В сирийской провинции Дейр-эз-Зор на юго-востоке страны дети подорвались на мине, заложенной террористами. Об этом сообщил директор больницы Асада в Дейр-эз-Зоре доктор Мамун Хиза.

По его словам, в больницу были доставлены дети в возрасте от 9 до 13 лет с осколочными ранениями в голове, животе, ногах и руках. Пострадавших привезли из

деревни Даблан на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Ребята играли на окраине села, когда наткнулись на мину, оставленную боевиками террористической организации “Исламское государства” (ИГ, запрещена в РФ). От полученных ранений дети скончались, передает государственное информационное агентство SANA.

Армия Сирии продолжает расчищать освобожденные от террористов районы от мин. Однако случаи подрыва на минах в стране не редкость. Боевики закладывали снаряды, покидая населенные пункты под натиском армии. За последние несколько месяцев жертвами подобных взрывов стали десятки мирных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU