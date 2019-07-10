2019-07-10T02:15:00+03:00
Общество

Электронные паспорта в России могут появиться в 2022 году

Сроки ввода электронного идентификатора еще обсуждаются
Юлия ДИВЕЕВА
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В скором времени бумажные паспорта заменят электронные документыВ скором времени бумажные паспорта заменят электронные документыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В России переход на электронные паспорта может начаться в 2022 году. Об этом заявил заместитель председателя правительства Максим Акимов.

"Мы будем двигаться очень аккуратно и ориентироваться на желания людей. Я думаю, что с 2022 года мы будем готовы", - сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва"

При этом Акимов подчеркнул, что срок все ещё обсуждается, и решение по нему пока не принято. Права на редактирование данных электронного идентификатора будут только у МВД, а также у уполномоченного органа, который будет записывать базовую информацию. Не решено и то, как будет выглядеть электронный паспорт.

"Шли дебаты о том, должен ли это быть носитель просто с QR-кодом, или с каким-то другим идентификатором, либо там нужен действительно чип", - пояснил Акимов.

Он выразил мнение, что идеальной моделью нового паспорта может стать мобильное приложение. Соответственно, персональные данные граждан РФ будут надежно защищены "российской криптографией по российскому стандарту".

ИСТОЧНИК KP.RU

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