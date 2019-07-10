2019-07-10T04:01:37+03:00
Происшествия

В США минивэн врезался в автобусную остановку с людьми

Шесть человек пострадали, у троих тяжелые травмы
Юлия ДИВЕЕВА
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Минивэн снес автобусную остановку в МиниаполисеМинивэн снес автобусную остановку в МиниаполисеФото: СОЦСЕТИ
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В американском городе Миннеаполис пожилой автомобилист на минивэне во вторник утром врезался в автобусную остановку, на которой находились люди. В результате пострадали шесть человек, из них трое получили тяжелые травмы.

Как отмечают очевидцы, все произошло настолько быстро, что участники происшествия на минуту просто лишились дара речи, и после удара наступила тишина. Прибывшие на место полицейские взяли виновника происшествия под стражу, однако вскоре отпустили его до завершения расследования, пишет Star Tribune.

По предварительным данным, 83-летний водитель во время движения задел зеркало автобуса, который остановился, чтобы выпустить и впустить пассажиров. Мужчина испугался, сдал назад а потом поехал вперед и снова врезался в боковое зеркало. После этого он резко повернул и снес остановку.

Полиция выясняет обстоятельства ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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