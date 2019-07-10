Немецкий журналист предложил снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой
Немецкий журналист Свен Феликс Келлерхофф, ведущий редактор исторического раздела газеты Die Welt поделился новым взглядом на танковое сражение под Прохоровкой, которое произошло 12 июля 1943 года между силами вермахта и советскими войсками. В своей статье Келлерхофф заявляет, что никакого крупного боя не было, Красная армия не выигрывала сражение, а значит памятник Победы на Прохоровском поле, установленный в память о погибших, необходимо "снести".
Журналист сделал выводы, опираясь на исследование немецкого военного историка, полковника бундесвера в отставке Карла-Хайнца Фризера, а также британского исследователя Бена Уитли. Последний нашел в одном из американских архивов немецкую аэрофотосъемку поля боя под Прохоровкой.
По словам Келлерхоффа, в сражении участвовали 186 танков и 672 советских. Вечером потери у Красной Армии якобы составили около 235 танков и 5 у вермахта. Немец также пишет, что советские танки "столпились перед узким мостом — и стали идеальной мишенью для двух батальонов 2-го танкового корпуса СС".
"По-видимому, немецкие генералы не поверили сообщениям своих собственных офицеров об их успехах и поэтому отправили после боя разведывательный самолет. Его фотографии, сделанные 14 и 16 июля 1943 года и в начале августа, и обнаружил Уитли", - пишет редактор Die Welt.
Бой у станции станции Прохоровка произошел на южном фасе Курской дуги. Ни одной из сторон не удалось достичь целей, поставленных на 12 июля: немцы не захватили Прохоровку, и не прорвали оборону Красной армии, а советским частям не удалось окружить группировку противника.
Памятник Победы — Звонница на Прохоровском поле открыт к 50-летию победы в Великой Отечественной войне в мае 1995 года.
ИСТОЧНИК KP.RU