2019-07-10T05:55:14+03:00
Общество

Немецкий журналист предложил снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой

Редактор Die Welt выдвинул свою версию хода сражения, основанную на немецких аэрофотоснимках
Юлия ДИВЕЕВА
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Памятник Победы — Звонница на Прохоровском полеПамятник Победы — Звонница на Прохоровском полеФото: "КП" Архив
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Немецкий журналист Свен Феликс Келлерхофф, ведущий редактор исторического раздела газеты Die Welt поделился новым взглядом на танковое сражение под Прохоровкой, которое произошло 12 июля 1943 года между силами вермахта и советскими войсками. В своей статье Келлерхофф заявляет, что никакого крупного боя не было, Красная армия не выигрывала сражение, а значит памятник Победы на Прохоровском поле, установленный в память о погибших, необходимо "снести".

Журналист сделал выводы, опираясь на исследование немецкого военного историка, полковника бундесвера в отставке Карла-Хайнца Фризера, а также британского исследователя Бена Уитли. Последний нашел в одном из американских архивов немецкую аэрофотосъемку поля боя под Прохоровкой.

По словам Келлерхоффа, в сражении участвовали 186 танков и 672 советских. Вечером потери у Красной Армии якобы составили около 235 танков и 5 у вермахта. Немец также пишет, что советские танки "столпились перед узким мостом — и стали идеальной мишенью для двух батальонов 2-го танкового корпуса СС".

"По-видимому, немецкие генералы не поверили сообщениям своих собственных офицеров об их успехах и поэтому отправили после боя разведывательный самолет. Его фотографии, сделанные 14 и 16 июля 1943 года и в начале августа, и обнаружил Уитли", - пишет редактор Die Welt.

Бой у станции станции Прохоровка произошел на южном фасе Курской дуги. Ни одной из сторон не удалось достичь целей, поставленных на 12 июля: немцы не захватили Прохоровку, и не прорвали оборону Красной армии, а советским частям не удалось окружить группировку противника.

Памятник Победы — Звонница на Прохоровском поле открыт к 50-летию победы в Великой Отечественной войне в мае 1995 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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