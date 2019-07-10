В России могут ввести скоростные перекрестки и квадратные светофоры

СЕГОДНЯ 06:20 2019-07-10T06:20:03+03:00

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Турбоперекрестки со специальной разметкой могут появиться в России. Они позволят водителям меньше перестраиваться при круговом движении .

Как пишет газета "Известия", Росстандарт при участии Центра организации дорожного движения столицы (ЦОДД) разработал проект нового предварительного национального стандарта (ПНСТ). В нем, помимо скоростных перекрестков, предлагается устанавливать квадратные светофоры с одной лампой, которая будет по очереди загораться красным, желтым и зеленым цветом.

Также для светофоров могут ввести новые элементы: стрелки для указания направления движения и возможности разворота, сигнал "красный крест" для запрета движения встречного потока, сигнал "идущий человек".

По данным издания, в Москве в 2019 году будет создан один турбоперекресток. Особая разметка на нем подскажет водителю оптимальную траекторию движения по кольцу. В ЦОДД рассчитывают, что это новшество поможет снизить число аварий и повысить пропускную способность дорог на 20-30%.

ИСТОЧНИК KP.RU