На пляж Филиппин из моря выбросило брикеты с кокаином

СЕГОДНЯ 08:14 2019-07-10T08:14:04+03:00

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На пляж в провинции Кесон на Филиппинах из моря выбросило пластиковые брекеты, плотно обернутые скотчем, в которых находился кокаин. Об этом сообщили местные правоохранители.

Директор полиции Кесона Рамиль Монтилльи уточнил, что химический анализ вещества из упаковок еще не завершен. Но если в семи найденных брикетах на самом деле кокаин, его стоимость может достигать 700 тысяч долларов, передает телеканал Би-би-си.

В последнее время случаи, когда море выбрасывает необычный улов, стали происходить чаще. Только за одну неделю в феврале на восточное побережье выбросило свертки с кокаином на сумму более миллиона долларов. А в мае рыбаки выловили 39 упаковок, общая стоимость которых составляет около четыре миллиона долларов.

Чтобы о находках сообщали полиции, власти одной из филиппинских провинций предложили жителям мешок риса в награду за каждый сданный в полицию сверток с наркотическим веществом.

Скорее всего, кокаиновые брикеты оказываются в море, когда наркоторговцы пытаются избавиться от нелегального груза при появлении спецотрядов по борьбе с наркотиками.

ИСТОЧНИК KP.RU