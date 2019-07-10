2019-07-10T12:23:54+03:00
Политика

Премьер Украины поручил найти средства для парада на День независимости

Ранее Зеленский отменил парад из-за его стоимости в 300 млн гривен
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир ГройсманВладимир ГройсманФото: REUTERS
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Премьер незалежной Владимир Гройсман заявил о необходимости проведения военного парад в честь Дня независимости Украины 24 августа. Он поручил найти средства и подготовить предложение украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, который ранее отменил мероприятия.

«Я считаю, что предложение президента о направлении дополнительных 300 млн грн на повышение соцстандартов для наших воинов, является абсолютно правильным, я его поддерживаю», - сказал Гройсман, подчеркнув, что это должен быть «парад гордости, доблести, достоинства украинского народа, государства»

Напомним, 9 июля, Зеленский отменил парад, заявив, что 300 миллионов гривен, которые могли быть потрачены на его организацию, будут выделены на премии военным. Через день на сайте украинского президента появилась петиция с требованием провести военный парад. Отмену мероприятия назвали назвали «неудачным заигрыванием с врагом» и свидетельством о «первых шагах к капитуляции».

ИСТОЧНИК KP.RU

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