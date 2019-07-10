Премьер Украины поручил найти средства для парада на День независимости

СЕГОДНЯ 12:23 2019-07-10T12:23:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Премьер незалежной Владимир Гройсман заявил о необходимости проведения военного парад в честь Дня независимости Украины 24 августа. Он поручил найти средства и подготовить предложение украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, который ранее отменил мероприятия.

«Я считаю, что предложение президента о направлении дополнительных 300 млн грн на повышение соцстандартов для наших воинов, является абсолютно правильным, я его поддерживаю», - сказал Гройсман, подчеркнув, что это должен быть «парад гордости, доблести, достоинства украинского народа, государства»

Напомним, 9 июля, Зеленский отменил парад, заявив, что 300 миллионов гривен, которые могли быть потрачены на его организацию, будут выделены на премии военным. Через день на сайте украинского президента появилась петиция с требованием провести военный парад. Отмену мероприятия назвали назвали «неудачным заигрыванием с врагом» и свидетельством о «первых шагах к капитуляции».

ИСТОЧНИК KP.RU