На сайте Зеленского появилась петиция с требованием провести военный парад на День независимости

СЕГОДНЯ 11:24 2019-07-10T11:24:53+03:00

Накануне президент Украины сообщил, что проведение парада не состоится ввиду его дороговизны [видео]

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Петиция с требованием провести военный парад на День независимости Украины, который отмечается 24 августа, зарегистрирована на сайте главы украинского государства.

«Отмена проведения военного парада выглядит неудачным заигрыванием с врагом и может свидетельствовать о первых шагах к капитуляции, - говорится в тексте обращения. - Прошу президента Украины Владимира Зеленского не прислушиваться к непутевым советникам и пересмотреть решение о проведении военного парада ко Дню независимости Украины 24 августа 2019 года».

В настоящее время петиция набрала 1303 голова из 25 тыс. необходимых для того, чтобы президент Украины рассмотрел ее.

Напомним, накануне Зеленский объявил о том, что принято решение не проводить парад в честь Дня независимости Украины. Он сообщил, что 300 миллионов гривен, которые могли быть потрачены на его организацию, будут выделены на премии украинским военным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/719325" frameborder="0"></iframe> Зеленский отменил дорогой парад в честь Дня независимости ради премий военным.

ИСТОЧНИК KP.RU