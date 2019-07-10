На сайте Зеленского появилась петиция с требованием провести военный парад на День независимости
Петиция с требованием провести военный парад на День независимости Украины, который отмечается 24 августа, зарегистрирована на сайте главы украинского государства.
«Отмена проведения военного парада выглядит неудачным заигрыванием с врагом и может свидетельствовать о первых шагах к капитуляции, - говорится в тексте обращения. - Прошу президента Украины Владимира Зеленского не прислушиваться к непутевым советникам и пересмотреть решение о проведении военного парада ко Дню независимости Украины 24 августа 2019 года».
В настоящее время петиция набрала 1303 голова из 25 тыс. необходимых для того, чтобы президент Украины рассмотрел ее.
Напомним, накануне Зеленский объявил о том, что принято решение не проводить парад в честь Дня независимости Украины. Он сообщил, что 300 миллионов гривен, которые могли быть потрачены на его организацию, будут выделены на премии украинским военным.
Зеленский отменил дорогой парад в честь Дня независимости ради премий военным.
ИСТОЧНИК KP.RU