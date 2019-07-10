Полет российского космонавта на орбиту оказался под угрозой срыва из-за травмы

СЕГОДНЯ 13:29 2019-07-10T13:29:51+03:00

Российские космонавты Александр Скворцов и Олег Артемьев в 2014 году вышли открытый космос. Фото: Олег АРТЕМЬЕВ, Роскосмос

В настоящее время Александр Скворцов уже выздоровел и готов к полету [видео]

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Полет российского космонавта Александра Скворцова в длительную экспедицию на Международную космическую станцию (МКС) оказался под угрозой срыва из-за травмы, которую он получил во время занятий спортом.

«Третий раз покорить космическое пространство едва не помешала травма, которую Александр Скворцов получил во время одного из спортивных занятий, - говорится в видео, размещенном на YouTube-канале Космического центра "Южный". - Но упорный и волевой российский космонавт выздоровел и снова готов к полету".

В Центре подготовке космонавтов им. Ю. А. Гагарина не стали комментировать данную информацию, поскольку данные о здоровье космонавтов являются конфиденциальными, передает ТАСС.

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-13" ракетой-носителем "Союз-ФГ" с космодрома Байконур планируется на 20 июля в 19:28 по московскому времени. На нем на МКС полетят россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган.

Сюжет об экипаже ТПК "Союз МС-13".Подготовлен телевизионным отделом Космического центра "Южный"

ИСТОЧНИК KP.RU