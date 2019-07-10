2019-07-10T14:47:27+03:00
Политика

Украина заявила, что российский корабль зашел в зону учений «Си-Бриз»

В командовании украинских Военно-морских сил утверждают, что якобы судно не ответило на запросы
Марина ВЕНЦОВА
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Сторожевой корабль Военно-морского флота России "Сметливый". Фото: Валерий Шарифулин/ТАСССторожевой корабль Военно-морского флота России "Сметливый". Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Командование Военно-морских сил (ВМС) Украины заявило, что сторожевой корабль Военно-морского флота (ВМФ) России "Сметливый" в среду, 10 июля, зашел в закрытую зону проведения международных учений Sea Breeze (Си-Бриз).

«Корабль Черноморского флота РФ "Сметливый" около 08:00 утра (совпадает с московским временем) 10 июля, провоцируя на опасную ситуацию, зашел в закрытый для мореплавания район, где проводились практические стрельбы корабельной артиллерии морской группы международной коалиции", - говорится в сообщении в «Фейсбуке».

Как утверждают в пресс-службе, российский корабль якобы был опрошен фрегатом "Гетман Сагайдачный" в соответствии с международным протоколом, однако, как утверждают в ВМС Украины, там им не ответили, ссылаясь на "проблемы со связью".

Ранее сайт kp.ru писал, что десятки кораблей Черноморского флота РФ, а также морская авиация следят за флотилиями НАТО, которые прибыли на северо-запад Черного моря, чтобы принять участие в учениях «Си-Бриз-2019».

Напомним, в 2019 году в международных военных учениях «Sea Breeze 2019», кроме техники ВМФ Соединенных Штатов, принимают участие корабли и авиация Великобритании, Канады, Италии, Турции, Польши, Норвегии, Болгарии, Греции, Румынии, Дании, Латвии и Эстонии, а также страны, не состоящие в НАТО - это в первую очередь, ОАЭ, Украина, Швеция,Грузия и Молдавия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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