2019-07-10T15:56:27+03:00
Экономика

Ленобласть и Республика Крым будут совместно развивать агропром

Соглашение об этом уже подписано в рамках XXVIII международной агропромышленной выставки "Агрорусь"
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Крым и Ленобласть больше пяти лет активно сотрудничает в сферах развития торговых, экономических, научно – технических связей и агропрома. Результаты этой работы оказались столь успешны, что одним из первых соглашений, которое представители Республики Крым и власти Ленобласти заключили в рамках XXVIII международной агропромышленной выставки "Агрорусь" стал документ о сотрудничестве между этими двумя регионами.

«Мы серьезно подходим к вопросу взаимодействия Ленинградской области и Республики Крым в развитии агропромышленного комплекса. Мы можем сотрудничать не только в поставках свежей плодоовощной продукции Крыма в наш регион, но и в развитии инвестиционных проектов по переработке продукции, внедрению современных технологий, направленных на рост экономики и благополучия жителей регионов», – отметил заместитель председателя правительства Ленобласти – рассказал председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Сейчас в двух регионах налаживаются отношениями между представителями малого бизнеса, торговых сетей, судостроительных компаний. Также каждый год Республика Крым поставляет партии яблок и слив для детских социальных учреждений Ленинградской области. В планах развитие новых инновационных и инвестиционных проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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