Ладью допетровской эпохи спасают в Вытегре

СЕГОДНЯ 16:01 2019-07-10T16:01:53+03:00

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Сегодня в Москве подписано соглашение между Правительством Вологодской области и Институтом культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачёва о сотрудничестве по сохранению и реставрации ладьи, обнаруженной берегу Онежского озера

Уникальную археологическую находку - деревянное судно допетровской эпохи рыбаки обнаружили на южном берегу Онежского озера после шторма осенью 2018 года. Детали конструкции вынесло штормом и раскидало на расстоянии трех километров друг от друга. Эксперты взяли пробы с различных частей ладьи. По предварительному заключению, возраст древесины, из которой выполнена ладья, относится к XVII веку. Тип судна определили как поморский коч. Такие лодки строили только на Русском Севере. У ладьи, обнаруженной в Вологодской области, сохранилась основа, в то время, как в других местах, например, в Старой Ладоге, ранее находили только отдельные фрагменты. Таким образом, «вытегорская ладья» – уникальный артефакт, не имеющий аналогов не только в России, но и в мире.

Благодаря соглашению эксперты разработают методику, по которой можно будет безопасно отреставрировать находку, определят наилучшие условия ее сохранения.

Главное, что необходимо сделать в первую очередь, – не допустить быстрого высыхания остова судна. Ладья сохранилась до настоящего времени исключительно благодаря тому, что почти четыре века находилась под водой в условиях минимального доступа кислорода. Специалисты предупреждают: работа предстоит кропотливая и сложная. В первую очередь, это связано с размерами судна – 22 метра в длину и 2,5 метра в ширину. Одна из возможных методик - постепенное замещение воды в дереве растворами консервирующих веществ.

«Губернатор региона принял решение: объект нужно сохранить, музеефицировать и оставить на Вытегорской земле. Он будет интересен не только местным жителям, но и туристам, и участникам фестиваля «Наследники традиций», который ежегодно проходит в Вытегорском районе, а также юным корабелам Прионежья, которые изучают судостроение и участвуют в экспедициях. Это вопрос сохранения культурной ценности не только региона, но и всей России», - отметил заместитель губернатора региона Олег Васильев.

Перевозить уникальную находку нельзя, реставрировать ее будут в Вытегорском районе. Здесь же она останется и после завершения всех работ. Посмотреть на неё можно будет прямо на берегу Онежского озера.

ИСТОЧНИК KP.RU