Мединский сравнил публикацию о битве под Прохоровкой с попытками "выиграть войну в мемуарах"
Министр культуры отметил, что инсинуации в европейской прессе по поводу Второй мировой войны будут возрастать по мере приближения юбилея Победы
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Министр культуры РФ Владимир Мединский сравнил публикацию в немецком издании Die Welt по поводу сражения под Прохоровкой в 1943 году с попытками нацистских генералов "выиграть войну в мемуарах".
- Всегда и во все времена проигравшая сторона пытается выиграть войну потом в мемуарах, так делали и нацистские генералы в 50-60-е годы, вот так сейчас делают и политические пропагандисты на западе, - отметил Мединский.
Он также заявил, что инсинуации в европейской прессе по поводу Второй мировой войны будут возрастать по мере приближения юбилея Победы.
ИСТОЧНИК KP.RU