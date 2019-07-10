2019-07-10T17:20:20+03:00
Политика

Мединский сравнил публикацию о битве под Прохоровкой с попытками "выиграть войну в мемуарах"

Министр культуры отметил, что инсинуации в европейской прессе по поводу Второй мировой войны будут возрастать по мере приближения юбилея Победы
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Министр культуры РФ Владимир Мединский сравнил публикацию в немецком издании Die Welt по поводу сражения под Прохоровкой в 1943 году с попытками нацистских генералов "выиграть войну в мемуарах".

- Всегда и во все времена проигравшая сторона пытается выиграть войну потом в мемуарах, так делали и нацистские генералы в 50-60-е годы, вот так сейчас делают и политические пропагандисты на западе, - отметил Мединский.

Он также заявил, что инсинуации в европейской прессе по поводу Второй мировой войны будут возрастать по мере приближения юбилея Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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