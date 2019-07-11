В Ozon пояснили сообщения об утечке данных

СЕГОДНЯ 03:00 2019-07-11T03:10:44+03:00

Представители интернет-магазина утверждают, что из 450 тысяч попавших в Сеть аккаунтов их клиентов – только несколько процентов

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В компании Ozon прокомментировали сообщения об утечке данных пользователей своего интернет-магазина. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в открытом доступе оказались электронные адреса и пароли 450 тысяч клиентов Ozon. Причем утечка произошла еще полгода назад, а накануне выяснилось, что попавшие в Сеть пароли не работают.

«В 450 тысячах записей число данных, принадлежащих пользователям компании, не превышает нескольких процентов. При этом большая часть из обнаруженных аккаунтов неактивные, то есть они не использовались долгое время. За активностью таких аккаунтов служба безопасности Ozon следит особенно пристально», - заявили в пресс-службе компании, уточнив, что сразу после обнаружения утечки их специалисты «сбросили пароли у тех учетных записей из списка, которые принадлежали пользователям Ozon».

Представители интернет-магазина также отметили, что инцидент произошел в прошлом году, а сброс паролей всегда проводится в случаях, если специалисты «находят какие-либо данные в открытом виде в интернете, это политика компании», передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU