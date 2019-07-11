CNN: Иранские военные на пяти катерах пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе

СЕГОДНЯ 04:40 2019-07-11T04:57:48+03:00

Танкер покидал Персидский залив, когда к нему приблизились пять катеров КСИР Фото: REUTERS

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Британский танкер в Ормузском проливе пытались остановить иранские военные, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации Соединенных Штатов. По данным американских чиновников, судно покидало Персидский залив, когда к нему приблизились «пять боевых катеров», предположительно, принадлежащих Корпусу стражей исламской революции (КСИР).

Отмечается, что танкер сопровождал фрегат Королевского военно-морского флота Великобритании «Монтроуз», экипаж которого сумел убедить предполагаемых иранских военных пропустить судно, после чего катера якобы развернулись и удалились. Телеканал также сообщает, что в распоряжении США есть доказательства инцидента – запись произошедшего, сделанная с борта самолета, находившегося в тот момент над проливом.

«Мы в курсе сообщений о том, что боевые катера Корпуса стражей исламской революции сегодня осуществляли в Ормузском проливе враждебные действия и совершали попытки помешать проходу торгового судна British Heritage под флагом Соединенного Королевства», - заявил ТАСС капитан первого ранга Билл Урбан, официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США.

Он добавил, что «угрозы для свободы международного судоходства требуют международного решения», так как «мировая экономика зависит от свободного перемещения товаров», и защищать «эту основу мирового благосостояния» обязаны все страны.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 13 июня два нефтеналивных танкера – Front Altair под флагом Маршалловых островов и зарегистрированный в Панаме Kokuka Courageous – подверглись нападению в Оманском заливе . Президент Дональд Трамп и госсекретарь США Майкл Помпео заявили, что за этой атакой стоит Иран. Позже подобное заявление прозвучало и из Лондона: глава британского МИД обвинил в нападении на танкеры Корпус стражей Исламской революции.

ИСТОЧНИК KP.RU