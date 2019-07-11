Погода в Москве на 11 июля 2019 года: ожидается до +19 и дождь

СЕГОДНЯ 07:17 2019-07-11T07:17:46+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 11 июля 2019 года

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Пасмурная дождливая погода ожидается в Москве на 11 июля 2019 года. Днем температура не поднимется выше 19 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до 11 градусов. Ветер в столице будет дуть северного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 737 миллиметров ртутного столба, говорится на сайте Гидрометцентра.

В Подмосковье температура днем будет колебаться от 14 до 19 градусов, местами воздух прогреется до 23 градусов тепла. Ночью термометры в области покажут 10-15 градусов.

Из-за дождя в Москве и Подмосковье сохранится желтый уровень опасности.

сайт kp.ru писал, что по средней температуре месяца июль 2019 будет чуть теплее, чем обычно - примерно на полградуса. Норма для июля, напомним, +23...+24 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU