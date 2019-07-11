В Великобритании подтвердили попытку Ирана остановить британский танкер
Министерство обороны Великобритании подтвердило, что иранские катера пытались остановить британское коммерческое судно в Ормузском проливе.
По данным радиостанция LBC, экипажу удалось настоять на проходе через пролив.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, британский танкер в Ормузском проливе пытались остановить иранские военные. По данным американских чиновников, судно покидало Персидский залив, когда к нему приблизились «пять боевых катеров», предположительно, принадлежащих Корпусу стражей исламской революции (КСИР).
Танкер сопровождал фрегат Королевского военно-морского флота Великобритании «Монтроуз». Его экипаж сумел убедить предполагаемых иранских военных пропустить судно, после чего катера якобы развернулись и удалились.
США утверждают, что у них в распоряжении есть доказательства данного инцидента. В частности, речь идет и записи произошедшего, сделанной с борта самолета, который находился в тот момент над проливом.
ИСТОЧНИК KP.RU