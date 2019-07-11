Иран отрицает причастность к попытке задержания британского танкера в Персидском заливе

СЕГОДНЯ 09:39 2019-07-11T09:48:59+03:00

Корпус стражей исламской революции заявил, что за последние сутки не зафиксировали столкновений с иностранными судами

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Глава МИД Ирана Джавад Зариф опроверг информацию о попытке кораблей Исламской республики задержать британское судно British Heritage в Персидском заливе.

"То, что они сами утверждают, то, о чем они сами говорят, направлено на эскалацию напряженности, - приводит агентство Fars его слова. - Эти заявления ничего не стоят".

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) также заявили, что распространенная информация о том, что катера формирования пытались задержать британский танкер в Ормузском проливе не соответствует действительности. "За последние 24 часа столкновений с иностранными судами, включая британские корабли, не зафиксировано", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что "если будет отдан приказ о задержании иностранного судна, военно-морские силы корпуса способны без промедлений справиться с этой задачей".

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что в прессе появилась информация о том, что якобы иранские военные пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе. Позже данную информацию подтвердили в Министерстве обороны Великобритании.

ИСТОЧНИК KP.RU