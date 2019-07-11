Иран отрицает причастность к попытке задержания британского танкера в Персидском заливе
Глава МИД Ирана Джавад Зариф опроверг информацию о попытке кораблей Исламской республики задержать британское судно British Heritage в Персидском заливе.
"То, что они сами утверждают, то, о чем они сами говорят, направлено на эскалацию напряженности, - приводит агентство Fars его слова. - Эти заявления ничего не стоят".
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) также заявили, что распространенная информация о том, что катера формирования пытались задержать британский танкер в Ормузском проливе не соответствует действительности. "За последние 24 часа столкновений с иностранными судами, включая британские корабли, не зафиксировано", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что "если будет отдан приказ о задержании иностранного судна, военно-морские силы корпуса способны без промедлений справиться с этой задачей".
Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что в прессе появилась информация о том, что якобы иранские военные пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе. Позже данную информацию подтвердили в Министерстве обороны Великобритании.
ИСТОЧНИК KP.RU