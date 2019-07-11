Пьяный киргиз в Московском метро сломал нос полицейскому

СЕГОДНЯ 10:10 2019-07-11T10:10:26+03:00

Мужчина пытался разбудить приезжего, но тот повел себя агрессивно

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Нападение на сотрудника полиции произошло в метрополитене Москвы. Старший сержант зашел в вагон, одетый в служебную форму. Он увидел спящего на сиденье молодого человека. Попытки разбудить его закончились агрессией.

- Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Стал вести себя агрессивно, а после рукой ударил полицейского по лицу, - сообщил источник «КП».

Старшего сержанта на карете скорой помощи доставили в больницу. Врачи диагностировали у полицейского перелом костей носа.

Агрессивного мужчину задержали, а позже установили его личность. Нападавшим оказался 31-летний приезжий из Киргизской республики. Регистрации на территории России у него не оказалось. Теперь мужчине грозит уголовное преследование за нападение на сотрудника полиции. А пока приезжему вручили обязательство о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU