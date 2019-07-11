2019-07-11T11:59:03+03:00
Общество

В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона

В качестве причин взрывов эксперты назвали заводской брак, перегрев и старение гаджетов
Марина ВЕНЦОВА
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В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфонаВ Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфонаФото: Александр ГЛУЗ
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Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона или ноутбука. В частности, они рекомендуют:

• не допускать перегрева аппарата - не оставлять его под прямыми лучами солнца или под подушкой;

• пользоваться фирменными зарядными устройствами либо сертифицированными данной фирмой блоками;

• не забывать о том, что аккумуляторы могут взорваться из-за неудачных падений;

• во время зарядки стараться не запускать энергоемкие игры и "тяжелые" для гаджета процессы, иначе устройство получит двойной перегрев и, как следствие, сократится срок службы аккумулятора;

• при вздутии аккумулятора нельзя его использовать из-за начавшихся химических реакций, которые могут повлечь за собой взрыв батареи

• не носить гаджет в заднем кармане одежды, так как есть риск взрыва аккумулятора от механического повреждения.

Эксперты отметили, что инциденты с аккумуляторами происходят по трем причинам: заводской брак, перегрев и старение гаджетов.

Сайт kp.ru писал, что в Кургане семилетний ребенок погиб при взрыве смартфона. Мобильник рванул, когда школьник поставил его на зарядку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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