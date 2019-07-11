В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона или ноутбука. В частности, они рекомендуют:
• не допускать перегрева аппарата - не оставлять его под прямыми лучами солнца или под подушкой;
• пользоваться фирменными зарядными устройствами либо сертифицированными данной фирмой блоками;
• не забывать о том, что аккумуляторы могут взорваться из-за неудачных падений;
• во время зарядки стараться не запускать энергоемкие игры и "тяжелые" для гаджета процессы, иначе устройство получит двойной перегрев и, как следствие, сократится срок службы аккумулятора;
• при вздутии аккумулятора нельзя его использовать из-за начавшихся химических реакций, которые могут повлечь за собой взрыв батареи
• не носить гаджет в заднем кармане одежды, так как есть риск взрыва аккумулятора от механического повреждения.
Эксперты отметили, что инциденты с аккумуляторами происходят по трем причинам: заводской брак, перегрев и старение гаджетов.
Сайт kp.ru писал, что в Кургане семилетний ребенок погиб при взрыве смартфона. Мобильник рванул, когда школьник поставил его на зарядку.
ИСТОЧНИК KP.RU