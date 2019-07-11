2019-07-11T12:44:12+03:00
Общество

В аэропорту Стамбула женщина пыталась попасть в самолет по багажной ленте

Это был первый полет в жизни пассажирки [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
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В аэропорту Стамбула женщина пыталась попасть в самолет по багажной лентеВ аэропорту Стамбула женщина пыталась попасть в самолет по багажной ленте
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Курьезный случай произошел накануне в новом аэропорту столицы Турции во время прохождения регистрации на рейс. После получения посадочного талона женщина не поняла, куда ей нужно идти, чтобы попасть в салон самолета. Поэтому она решила зайти за стойку регистрации и проехаться до самолета, вылетающего из Стамбула, по багажной ленте.

Сотрудники авиакомпании не сразу поняли, что пытается сделать пассажирка. В себя они пришли после того, как женщина, пытаясь протиснуться между чемоданами, упала. Только после этого лента перестала двигаться, работники авиакомпании ее выключили.

Сообщается, что пассажирка летела в первый раз. Вероятно, поэтому она решила, что пассажиры в самолет попадают вместе с багажом. Во время случившегося она не пострадала, сейчас чувствует себя хорошо.

Пассажирка в Стамбуле пыталась попасть в самолет по багажной ленте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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