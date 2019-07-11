2019-07-11T16:38:11+03:00
Политика

Зеленский заявил о необходимости люстрировать высшее руководство страны времен Порошенко

Украинский президент выразил надежду, что действия тех, кто находились у власти с 2014 года, получат «справедливую юридическую оценку»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Зеленский заявил о необходимости люстрировать высшее руководство страны времен ПорошенкоЗеленский заявил о необходимости люстрировать высшее руководство страны времен ПорошенкоФото: REUTERS
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Люстрацию, под которую до сих пор подпадали чиновники времен экс-президента Украины Виктора Януковича, необходимо расширить на всех руководителей незалежной и после 2014 года. Соответствующие заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский в своем видеообращении в Facebook.

«Предлагаю к перечню должностей, которые подпадают под люстрацию, добавить президента Украины, депутатoв, главу Рады, членов правительства, генпрокурoра, главу СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фoнда госимущества, секретаря СНБО, руководителей оборонных ведомств, которые занимали должность с 23 февраля 2014 гoда по 19 марта 2019 года», - сказал он, подчеркнув, что действия «всех указанных лиц в будущем получат и справедливую юридическую оценку».

Украинский лидер также отметил, что законопроект о люстрации представляет «только общественную оценку» деятельности чиновников времен экс-президента страны Петра Порошенко и позволит «навсегда лишить» их возможности управлять государством.

Напомним, что закон о люстрации был подписан Порошенко 9 октября прошлого года. Фактически этот документ стал «пропуском на вылет» для всех госслужащих, занимавших посты во время управления страной Януковичем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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