2019-07-11T17:00:19+03:00
Политика

Суд ЕС отменил санкции против Виктора Януковича и ряда его соратников

В марте 2018 Евросоюз продлил на год ограничительные меры в отношении бывшего президента Украины
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Экс-президент Украины Виктор ЯнуковичЭкс-президент Украины Виктор ЯнуковичФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В четверг, 11 июля, Суд Европейского Союза принял решение об отмене санкций в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и ряда его соратников.

«Суд Европейского Союза вынес решение об отмене санкций ЕС по искам Виктора Януковича, Александра Януковича, Александра Клименко, Сергея Арбузова, Виктора Пшонки, Артема Пшонки и Андрея Клюева», - приводит издание «Европейская правда» слова пресс-службы суда.

Напомним, в 2014 году Европейский союз ввел санкции против некоторых граждан Украины, включая Януковича, объяснив их «нецелевым использованием государственных средств» и выводом их за рубеж.

Перед вторым туром выборов президента на Украине в марте этого года девять человек из ближайшего окружения Януковича были выведены из-под санкций Евросоюза. Против самого экс-президента незалежной и большей части его окружения в марте 2018 Евросоюз продлил ограничительный меры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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