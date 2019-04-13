Девять человек из окружения Януковича исключены из-под санкций Евросоюза

Перед вторым туром выборов президента на Украине команда Петра Порошенко получила чувствительную плюху от Евросоюза. Как сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на внутренние документы Европейской внешнедипломатической службы (EEAS), девять человек из ближайшего окружения экс-президента Украины Виктора Януковича выведены из-под санкций Евросоюза. Напомним, в санкционный список ЕС они попали по представлению нынешних украинских властей.

Конкретные фамилии не называются, но это уже не первый звоночек. В марте Евросоюз уже исключил из-под действия санкций одного фигуранта. Его имя также не называлось, но многие эксперты на основании данных от источников в Брюсселе были уверены, что «первой ласточкой» стал не кто-нибудь из второстепенных фигур, а экс-глава администрации Виктора Януковича Андрей Клюев. И в том, и в этом случаях, как сообщают немецкие журналисты, причиной подобного решения стало отсутствие «достаточных доказательств» того, в чем этих фигурантов обвиняют на Украине нынешние руководители страны.

Проще говоря, Украина сфальсифицировала обвинения против них, а теперь «европейские партнеры» вынуждены потихоньку, стараясь не производить лишнего шума отыгрывать назад. Что не прибавляет никаких баллов или плюсов в той же Европе ни команде Порошенко, ни нынешним украинским правоохранительным органам. Которые, судя по всему, решили, что прокатят аргументы из категории «хайли лайкли» (highly likely – «весьма вероятно»), ставшие чуть ли не «царицей доказательств» в странах Старого Света практически каждый раз, когда надо в чем-то обвинить Россию.

Напомним, кстати, что против самого Януковича и большей части его окружения санкции в том же марте Евросоюз продлил, хотя «доказательства» во всех этих случаях высосаны из одного и того же пальца. Но вряд ли с Януковича санкции ЕС будут сняты ранее, чем через пару лет.

Означает ли эта новость, что краткая эпоха торжества «хайли-лайкли» закончилась? Вряд ли, особенно для России. Поскольку это очень удобный инструмент, когда надо в чем-либо обвинить нашу страну практически по любому поводу. А вот для нового руководства Украины это может быть неким сигналом о том, чтобы притушить радикализм во внутренней и, может быть, внешней политике. Иначе можно остаться без помощи и прочих видов подаяния, в том числе и в кредит. А также о том, что надо тщательнее подходить к подобного рода обвинениям, поскольку в Европе уже обожглись на Петре Порошенко и не хотят выставлять себя на посмешище ему или его сменщику в угоду.

Кстати говоря, один из самых животрепещущих вопросов, на который должно дать ответы новое руководство Украины, будут итоги расстрела так называемой «Небесной сотни» на Майдане. Есть масса свидетельств, что эти убийства были инициированы теми, кто по итогам майдана пришел на Украине к власти. Наверняка многие из них, кто чувствует за собой этот грех, в скором времени постараются покинуть пределы своей страны. Но украинское общество не простит новой власти, если к объявлению причастных к расстрелу в международный розыск она подойдет с «хайли лайкли» доказательствами, которые будут завернуты Европой назад.