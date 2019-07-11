2019-07-11T17:58:52+03:00
Общество

Новую куклу «Барби» сделают астронавтом

Прототипом стала первая женщина-астронавт Саманта Кристофоретти
Елена АКИМОВА
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За 60 лет куклы Барби получили более 200 профессий. ФОТО: MattelЗа 60 лет куклы Барби получили более 200 профессий. ФОТО: Mattel
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Новая кукла «Барби», которую выпустят в корпорации Matte, будет астронавтом. За шестьдесят лет, что выпускается легендарная кукла, Barbie получили 200 разных профессий, но вот исследователей космоса среди них еще не было.

Прототипом куклы стала Саманта Кристофоретти - первая женщина-астронавт и первая итальянка, побывавшая на борту Международной космической станции.

Разработчики уверены, что опыт Кристофоретти и необычная экипировка Barbie позволит привить девочкам любовь к науке в целом, а также вдохновить их на изучение Вселенной и космического пространства.

Рекламная кампания куклы будет сопровождаться видеороликом, лицом которого станет Саманта Кристофоретти. Она лично проведен экскурсии по центру Европейского астронавта. Такой подход позволит воспитать целое поколение покорителей космоса, пишет сайт argumenti.ru.

Ранее таможенники задержали партию из почти восьми тысяч кукол, которые направлялись на торговые склады в Красноярск. Внешне игрушки были точной копией мирового бренда, коробка тоже была выполнена как идентичная, но представитель правообладателя подтвердил, что к китайским куклам официалы никакого отношения не имеют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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