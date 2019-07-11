2019-07-11T18:58:25+03:00
Общество

В Подмосковье мужчина прожил с одним полушарием мозга 60 лет

Когда пациент поступил к медикам, они буди очень удивлены
Елена АКИМОВА
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В Подмосковье врачи помогли необычному пациентуВ Подмосковье врачи помогли необычному пациентуФото: Ольга Крыльцова
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В Подмосковье медики столкнулись с уникальным случаем – к ним попал человек, у которого полностью отсутствовало левое полушарие мозга. Оказалось, что он прожил с таким недугом более 60 лет: получил высшее образование, отслужил в армии, завел семью и ничего не подозревал о своей особенности.

Мужчина был доставлен в районную клиническую больницу на юге Московской области, у пациента были проблемы с кровообращением головного мозга, плохо двигались руки и ноги. Первым делом медики отправили мужчину на КТ и некоторое время пребывали в недоумении.

- У пенсионера отсутствовала часть мозга, где произошла та самая ишемическая атака. Вместо левого полушария на снимке зияла черная «дыра», - рассказывает mk.ru невролог Федерального центра экстрапирамидных заболеваний и психического здоровья ФМБЦ им. А.И.Бурназяна Марина Аникина.

Врачи пришли к выводу, что все функции мозга у человека выполняло только одно полушарие, причем это не сказалось на качестве жизни. Мужчине предложили провести дальнейшее обследование после того, как ишемическая атака прошла, но он отказался.

- Я прожил нормальную жизнь, меня ничего не беспокоило, и теперь мне не нужна лишняя «слава», — сказал медикам пациент.

Все что удалось выяснить врачам, что необычный пациент рост нормальным ребенком, никаких проблем с движением, зрением и психикой у него не возникало. В свое время он выучился на инженера, женился и стал отцом двух дочерей

Аникина приводит примеры, известные ученым, когда у человека отсутствуют части головного мозга – это бывает при ДЦП. Но такие отклонения развиваются на более поздних сроках развития плода. А в случае с необычным пациентом, врачи столкнулись с нарушением в развитии мозга, которое произошло на самом раннем эмбриональном сроке беременности.

- У эмбриона функции мозга еще не распределены в центры. То есть, феномен пластичности спас жизнь человеку, мозг обладает огромным ресурсом к перераспределению функций, одно полушарие взяло на себя все функции. Если бы мама нашего инженера рожала сейчас, то ей бы посоветовали прервать беременность, а в 50-е года не существовало таких технологий, чтобы увидеть все особенности развития крохи, - резюмирует врач.

Кстати, по наследству данное заболевание не передается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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