2019-07-11T19:14:31+03:00
Политика

Путин освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова

Врио главы региона назначен Михаил Развожаев
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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Президент России Владимир Путин освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Михаил Развожаев.

Соответствующий указ глава государства подписал в четверг, 11 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент своим указом принял отставку Овсянникова по собственному желанию и назначил врио губернатора Михаила Развожаева», - сказал представитель Кремля.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне, 8 июля, Овсянников поручил разработать механизм приватизации жилья, в которых живут бывшие военнослужащие и их семьи. Решить этот вопрос за две недели должны Правовое управление и Департамент капитального строительства.

Овсянников занимал пост губернатора Севастополя с 18 сентября 2017 года. Он также является действительным государственным советником Российской Федерации 3 класса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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