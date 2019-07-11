Путин освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова
Президент России Владимир Путин освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Михаил Развожаев.
Соответствующий указ глава государства подписал в четверг, 11 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Президент своим указом принял отставку Овсянникова по собственному желанию и назначил врио губернатора Михаила Развожаева», - сказал представитель Кремля.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне, 8 июля, Овсянников поручил разработать механизм приватизации жилья, в которых живут бывшие военнослужащие и их семьи. Решить этот вопрос за две недели должны Правовое управление и Департамент капитального строительства.
Овсянников занимал пост губернатора Севастополя с 18 сентября 2017 года. Он также является действительным государственным советником Российской Федерации 3 класса.
ИСТОЧНИК KP.RU