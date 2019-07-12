В Минздраве назвали часто встречающиеся в России виды рака

СЕГОДНЯ 10:29 2019-07-12T10:29:29+03:00

Данные диагнозы чаще всего ставили в 2018 году

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В Минздраве РФ провели анализ онкологических заболеваний, которые чаще всего встречаются в России. Всего за 2018 год было зарегистрировано 593,3 новых случаев злокачественных новообразований. В данную статистику не вошли случаи посмертной постановки диагноза.

Чаще всего встречается рак кожи (кроме меланомы) – было диагностировано 78,5 тысяч случаев.

На второй строчке рак молочной железы – 70,3 тысячи случаев. А третья позиция за онкологическими заболеваниями трахеи, бронхов и лёгких (55,7 тыс.).

Рак предстательной железы был диагностирован у 41,5 тысяч пациентов. Рак ободочной кишки — основного отдела толстой кишки встречался в 40,1 тыс. случаев.

Что касается редких форм онкологических заболеваний, то к ним относятся рак кости и суставных хрящей (1,3 тыс. случаев), рак губы (2,2 тыс.), рак соединительной и других мягких тканей (3,5 тыс.), рак глотки (5,6 тыс.) и рак печени и внутрепечёночных протоков (6,3 тыс.), сообщает RT.

Ранее в Минздраве назвали виды рака, которые чаще всего приводят к летальному исходу. Поражение поджелудочной железы в 39,9% случаев приводит к смерти пациента.

Врачи часто заявляют об опасности некоторых продуктов. Завотделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Дарья Халтурина советует не налегать на молоко. Человеку в день можно выпивать не более 200 граммов напитка, а когда доза превышает 400 гр. - это уже опасно, пишет сайт Дни.ру.

ИСТОЧНИК KP.RU