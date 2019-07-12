Польская полиция возобновила поиски пропавшего 5-летнего российского мальчика

СЕГОДНЯ 11:37 2019-07-12T11:37:56+03:00

Последний раз ребенка видели 10 июля, когда он с отцом выходил из дома своих бабушки и дедушки в городе Гроджиск Мазовецкий под Варшавой

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В пятницу, 12 июля, польская полиция возобновила поиски 5-летнего мальчика, имеющего польское и российское гражданство. Ребенок пропал в среду, 10 июля, после того, как он вышел с отцом из дома своих бабушки и дедушки в городе Гроджиск Мазовецкий под Варшавой. Позже было найдено тело отца - мужчину сбил поезд. А вот о судьбе мальчика ничего не известно.

Поиски были приостановлены вечером в четверг.

"Речь идет о возобновлении прерванных вечером поисков. Оперативные службы, однако, работали без перерыва", - сказал представитель польской полиции Сильвестр Марчак, передает агентство PAP.

Отмечается, что в поисках ребенка принимают участие сотни полицейских, кинологи со служебными собаками, беспилотники и вертолет. Ведется осмотр окрестностей и опрос свидетелей. По предварительной информации, отец ребенка имел большие долги.

О том, что ребенок пропал, сообщила его мать, так как отец должен был привезти мальчика к ней в Варшаву вечером в среду.

ИСТОЧНИК KP.RU