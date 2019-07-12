Visa не планирует уходить из России

СЕГОДНЯ 12:20 2019-07-12T12:20:40+03:00

Ранее в СМИ появилась информация, что международные платежные системы могут уйти из РФ

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Международная платежная система Visa планирует обеспечить бесперебойную деятельность на территории России. Об этом заявили в компании в пятницу, 12 июля.

Ранее газета "Коммерсантъ" написала, что Visa, MasterCard и некоторые другие международные платежные системы могут уйти из России. Дело в том, что 23 июля Госдума планирует рассмотреть во втором чтении поправки к законопроекту "О национальной платежной системе". Изменения, поддерживаемые Центробанком, должны обеспечить беспрерывность платежей по картам в России.

По данным издания, если законопроект будет принят, то дочерним компаниям международных платежных систем в Росии запретят приостанавливать расчеты по картам банков, попавших под действие санкций. Кроме Visa и MasterCard, речь идет о China Union Pay, JCB.

Платежные системы получат шесть месяц на то, чтобы начать работать по новым правила. Спустя этот срок, приостановка расчетов какого-либо банка из-за санкций будет считаться нарушением. При этом, отмечает газета, дочки Visa и MasterCard могут остаться на российском рынке как операторы "иностранных платежных систем".

ИСТОЧНИК KP.RU