Песков: Москва наблюдает за обсуждением в США санкций против российского госдолга

СЕГОДНЯ 12:53 2019-07-12T12:53:15+03:00

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Москва безусловно внимательно наблюдает за обсуждением в Вашингтоне поправки, предусматривающую введение санкций в отношении российского госдолга. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что пока не стоит делать никаких выводов, поскольку законопроект еще не подписан американским президентом Дональдом Трампом

«Во-первых, давайте не будем забегать вперед. Еще что-то должно произойти с этим законопроектом: он должен пройти по, скажем так, юридической лестнице необходимой, он должен быть подписан президентом США перед тем, как вступить в силу. Поэтому давайте пока не будем говорить пустых слов», - сказал представитель Кремля. «Мы, безусловно, внимательно наблюдаем за подобными процессами», - добавил Песков.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 11 июля, Палата представителей конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета страны на 2020-й финансовый год, которая предусматривает ограничительные меры в отношении госдолга России. Причиной такой инициативы стало приписываемое нашей стране «вмешательство» в американские президентские выборы.

ИСТОЧНИК KP.RU