Эксперт по американским спецслужбам: Теперь уже официально — обвинения в «сговоре Трампа с Кремлём» оказались бредом

В воскресенье Минюст США обнародовал четырёхстраничную выжимку по результатам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о мифическом «российском влиянии». Этот скандал отравлял жизнь 45-му президенту Дональду Трампу с первых дней его неожиданной победы в избирательной кампании-2016. Якобы магнат-республиканец был «в сговоре с русскими», которые помогли ему одержать верх над кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон, «взломав» одну из самых старых демократических систем на земле…

И вот известный юрист и экс-глава ФБР Роберт Мюллер почти два года расследовал «русские связи Трампа», затратил на процессуальные издержки 35 миллионов бюджетных долларов, допросил несколько тысяч человек. Каков же итог? Об этом «Комсомолке» рассказал кандидат исторических наук, автор исследований о работе американских спецслужб Ярослав Левин.

— Так к каким всё-таки выводам пришёл Мюллер за два года расследования?

— Финальный вердикт однозначен: никакого «сговора Трампа с Кремлём» не было, в ходе избирательной кампании-2016 его штаб и российские власти никак не контактировали. То есть оснований для импичмента Трампа «за госизмену», на чём настаивала оппозиция из числа «Демократов», больше нет.

— Но сам факт «влияния на выборы» Мюллер не отрицает?

— Да, он выдвинул обвинение в адрес групп «русских хакеров», в 2016 году взломавших сервера Демпартии и Хиллари Клинтон с чувствительным компроматом, что нанесло им имиджевый ущерб. Также в деле фигурируют «русские тролли» (считаются интернет-проектом одного из известных петербургских бизнесменов — прим. ред.). Они, дескать, «манипулировали общественным мнением в интернете», например, через посты в твиттере и комментарии на фейсбуке. Оставляя за скобками саму возможность «влияния на выборы» таким образом, скажу лишь, что даже Мюллер не нашёл каких-либо доказательств связи этих «троллей и хакеров» с российскими властями или штабом Трампа.

Минюст США обнародовал четырёхстраничную выжимку итогового доклада спецпрокурора Роберта МюллераФото: REUTERS

— И что теперь?

— Расследование завершилось благоприятно для Трампа — что, конечно, хорошо. Но в целом это симптом тяжелейшей деградации всей американской юстиции. Например, один из фигурантов расследования, бывший советник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн, постоял рядом с русским послом на каком-то приёме, — и это послужило «доказательством измены» и одним из поводов для его отставки зимой 2017 года.

— И всё-таки «старина Мюллер» коего-кого посадил под колпак…

— Несколько человек в ходе расследования действительно были пойманы на мелких и средних правонарушениях: уже упомянутого Майкла Флинна — уличили в лжесвидетельстве, экс-начальника штаба Трампа, политтехнолога Пола Манафорта, — в незаконном лоббизме и уходе от налогов. Но это, простите за цинизм, нормальная практика политической жизни. И налоговые преступления Манафорта — уж точно не «сговор Трампа c Кремлём».

— «Демократов»-оппозиционеров подобный вердикт успокоит?

— Даже несмотря на то, что с юридической точки зрения теперь оснований для импичмента нет, — это не помешает им по-прежнему кричать «долой Трампа» с высоких трибун. Некоторые из американских либералов уже на полном серьёзе говорят, что Мюллер то ли «сам вступил в сговор с Белым домом», то ли был подкуплен, то ли на него надавали… Однако народ США от истерии с «русским влиянием» уже порядком устал, и доклад спецпрокурора лишь повторил то, о чём два года твердили все объективные эксперты: вся история высосана из пальца противниками Трампа, которые до сих пор не смирились с поражением в 2016 году. Полная версия отчёта ещё не опубликована, но вряд она будет серьёзно отличаться от нынешнего «автореферата».

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