Конгресс США одобрил поправку о санкциях против госдолга России
В четверг, 11 июля, Палата представителей конгресса одобрила поправку к проекту оборонного бюджета США на 2020-й финансовый год (он в Америке начнется уже 1 октября), предусматривающую санкции в отношении госдолга России из-за упорно приписываемого нашей стране «вмешательства» в американские президентские выборы. Инициатива принадлежит двум законодателям-демократам от Калифорнии Брэдли Шерману и Максин Уотерс.
«Эта поправка подразумевает настоящие, серьезные санкции против российского государства и означает, что ни один американский гражданин не сможет совершать новые сделки с суверенным долгом России», - пояснил Брэд Шерман коллегам на заседании Палаты, трансляцию которого вел телеканал C-Span.
Конгрессмен добавил, что поправка «предусматривает и механизм для снятия этих санкций, если администрация придет к выводу, что Россия не вмешивалась в американские выборы по крайней мере в ходе одного избирательного цикла, и если конгресс согласится с этим выводом».
«Нам нужен серьезный механизм, чтобы наказать Россию за то, что она сделала с нашими предыдущими выборами, и сдерживать ее от вмешательства в будущие», - увещевал законодателей Шерман.
Стоит отметить, что сам проект оборонного бюджета, поправку к которому уже одобрили, пока не принят, он представлен в двух вариантах. Если какую-либо из версий поддержат обе палаты, документ должен подписать президент США. Правда, в Белом доме уже заявили, что Дональд Трамп может наложить на него вето, если Пентагону в проекте бюджета на нужды Пентагона будет заложена сумме меньше запрошенных им 750 миллиардов долларов.
Напомним, как писал сайт kp.ru, на рассмотрение американского конгресса в разное время уже предлагалось несколько законопроектов о санкциях против российского госдолга.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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