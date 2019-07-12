Владимир Путин поздравил режиссера Павла Лунгина с юбилеем

СЕГОДНЯ 13:23 2019-07-12T13:23:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 12 июля, президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму режиссеру Павлу Лунгину в связи с его 70-летним юбилеем. В сообщении отмечается, что Лунгин по полному праву считается талантливым режиссером, который обогатил мировую историю кино своими выдающимися работами.

"Ваши фильмы смело ломают устоявшиеся стереотипы, заставляют зрителей по-новому взглянуть на, казалось бы, привычный мир. И потому они всегда становятся заметным событием в культурной жизни", - говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Павел Лунгин родился 12 июля 1949 года в Москве, окончил отделение структурной и прикладной лингвистики МГУ. В 2008 году получил звание народного артиста РФ. Получил известность благодаря своим кинокартинам "Такси-блюз", "Остров", "Царь", "Братство". Лауреат Каннского кинофестиваля .

ИСТОЧНИК KP.RU