СЕГОДНЯ 14:13 2019-07-12T14:13:11+03:00

Один из членов Солнцевской ОПГ найден мёртвым в Москве Фото: Анастасия ГРУЗДЕВА

В лихие годы «Ганс» прославился на ниве рэкета и организованной преступности

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В Мариинском районе Москвы было найдено тело члена Солнцевской организованной преступной группировки, которая прославилась рэкетом на юго-западе столицы.

Причиной смерти члена ОПГ, известного под прозвищем «Ганс», стал банальный перитонит. На теле рэкитера также обнаружены повреждения: позвоночно-спинальная травма.

51-летний «Ганс» был членом одной из тех самых известных столичных ОПГ, которые «держали» районы в области и на юго-западе Москвы.

Напомним, ранее сайт «КП» рассказывал о том, что в Севастополе задержали двух участников «ореховской» Организованной преступной группировки, которая считалась одной из самых жестоких в России преступной группы. На ее счету более 30 убийств. В ходе прений гособвинитель запросил пожизненное заключение для лидера группировки Юрия Козлова и его ближайшего соратника Дениса Армякова, но каждый получил около 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU