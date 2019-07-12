Один из членов Солнцевской ОПГ найден мёртвым в Москве
В Мариинском районе Москвы было найдено тело члена Солнцевской организованной преступной группировки, которая прославилась рэкетом на юго-западе столицы.
Причиной смерти члена ОПГ, известного под прозвищем «Ганс», стал банальный перитонит. На теле рэкитера также обнаружены повреждения: позвоночно-спинальная травма.
51-летний «Ганс» был членом одной из тех самых известных столичных ОПГ, которые «держали» районы в области и на юго-западе Москвы.
Напомним, ранее сайт «КП» рассказывал о том, что в Севастополе задержали двух участников «ореховской» Организованной преступной группировки, которая считалась одной из самых жестоких в России преступной группы. На ее счету более 30 убийств. В ходе прений гособвинитель запросил пожизненное заключение для лидера группировки Юрия Козлова и его ближайшего соратника Дениса Армякова, но каждый получил около 20 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU