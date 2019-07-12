2019-07-12T14:10:10+03:00
Происшествия

В Москве начался пожар в Государственном архиве литературы и искусства

Зафиксировано сильное задымление на верхних этажах здания, люди эвакуированы
Екатерина БОЛГОВА
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В Москве загорелся Государственный архив литературы и искусстваВ Москве загорелся Государственный архив литературы и искусстваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 12 июля, начался пожар в Российском государственном архиве литературы и искусства, который находится на севере столицы. По данным экстренных служб Москвы, было зафиксировано сильное задымление на четвертом и пятом этажах здания.

Как отметили в МЧС, эвакуация людей была проведена еще до прибытия представителей экстренных служб.

"Люди эвакуированы до прибытия спасателей, проводится разведка", - передает РИА Новости сообщение представителя пресс-службы столичного главка МЧС.

В ведомстве отметили, что пожар начался в пятиэтажном административном здании. Вызов поступил по адресу: улица Выборгская, дом 3, корпус 1.

Российский государственный архив литературы и искусства является самым крупным в нашей стране хранилищем данных по истории русского искусства - литературы, художественного искусства и других направлений творческой жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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