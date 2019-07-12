В Москве начался пожар в Государственном архиве литературы и искусства
В пятницу, 12 июля, начался пожар в Российском государственном архиве литературы и искусства, который находится на севере столицы. По данным экстренных служб Москвы, было зафиксировано сильное задымление на четвертом и пятом этажах здания.
Как отметили в МЧС, эвакуация людей была проведена еще до прибытия представителей экстренных служб.
"Люди эвакуированы до прибытия спасателей, проводится разведка", - передает РИА Новости сообщение представителя пресс-службы столичного главка МЧС.
В ведомстве отметили, что пожар начался в пятиэтажном административном здании. Вызов поступил по адресу: улица Выборгская, дом 3, корпус 1.
Российский государственный архив литературы и искусства является самым крупным в нашей стране хранилищем данных по истории русского искусства - литературы, художественного искусства и других направлений творческой жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU