2019-07-12T14:46:55+03:00
Общество

В Госдуме предложили продлить до 30 дней скидку на оплату дорожных штрафов

Авторы инициативы считают, что срок оплаты штрафа в 20 дней иногда бывает недостаточным
Екатерина БОЛГОВА
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Срок льготной оплаты штрафов за нарушения ПДД предложили продлитьСрок льготной оплаты штрафов за нарушения ПДД предложили продлитьФото: Мария ЛЕНЦ
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В Госдуме предложили продлить с 20 до 30 дней 50-процентную скидку на оплату штрафов за нарушение правил дорожного движения. С соответствующей инициативой выступили депутаты от фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым.

Напомним, в настоящее время штраф за нарушения правил дорожного движения, не представляющих общественную опасность, в течение 20 дней можно оплатить со скидкой в 50%.

Как сообщили в пресс-службе депутата Ярослава Нилова, этого срока иногда не хватает для оплаты штрафа, так как штрафы иногда доставляют с задержкой.

"Законопроектом предлагается увеличить срок, в течение которого можно уплатить административный штраф за правонарушение в области дорожного движения в размере половины суммы наложенного штрафа, до 30 дней", - говорится в сопроводительной записке к документу.

Отметим, что норма о скидке в 50% при оплате штрафа в течение 20 дней действует с 1 января 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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