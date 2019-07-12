В Госдуме предложили продлить до 30 дней скидку на оплату дорожных штрафов
В Госдуме предложили продлить с 20 до 30 дней 50-процентную скидку на оплату штрафов за нарушение правил дорожного движения. С соответствующей инициативой выступили депутаты от фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым.
Напомним, в настоящее время штраф за нарушения правил дорожного движения, не представляющих общественную опасность, в течение 20 дней можно оплатить со скидкой в 50%.
Как сообщили в пресс-службе депутата Ярослава Нилова, этого срока иногда не хватает для оплаты штрафа, так как штрафы иногда доставляют с задержкой.
"Законопроектом предлагается увеличить срок, в течение которого можно уплатить административный штраф за правонарушение в области дорожного движения в размере половины суммы наложенного штрафа, до 30 дней", - говорится в сопроводительной записке к документу.
Отметим, что норма о скидке в 50% при оплате штрафа в течение 20 дней действует с 1 января 2016 года.
ИСТОЧНИК KP.RU