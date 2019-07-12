Центробанк уверен, что международные платежные системы продолжат работу в России

СЕГОДНЯ 15:27 2019-07-12T15:28:38+03:00

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Банк России не видит поводов для беспокойства в связи с разрабатываемыми положениями закона "О национальной платежной системе". Ранее в СМИ появилась информация о том, что международные платежные системы (в первую очередь Visa и MasterCard) уйдут из страны после его принятия.

"Поправки направлены на обеспечение соответствия деятельности всех операторов платежных систем российскому законодательству. Мы уверены, что все платежные системы будут работать так, как и работали <…> Мы не видим поводов для беспокойства", - сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.

В ЦБ добавили, что внутрироссийские операции по картам по прежнему будут обрабатываться Национальной системой платежных карт внутри России. Операции за пределами РФ - международными платежными системами. Законопроект, при его одобрении, обяжет платежные системы работать бесперебойно в том числе при проведении расчетов с попавшими под санкции банками.

ИСТОЧНИК KP.RU