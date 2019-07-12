2019-07-12T18:51:16+03:00
Происшествия

В Москве мужчина упал на пути в метро и ему оторвало руку

ЧП произошло на станции Октябрьская
Григорий ЛЕОРДА
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Что произошло пока неизвестно, на место выехали экстренные службы.Что произошло пока неизвестно, на место выехали экстренные службы.Фото: "КП" Архив
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На станции Октябрьская московского метрополитена произошло ЧП. По предварительным данным, мужчина упал на пути и ему оторвало руку. Об этом "КП" сообщил источник в экстренных службах. Движение по часовой стрелке кольцевой линии временно остановлено.

"На Кольцевой линии нет движения поездов по часовой стрелке из-за падения пассажира. В обратном направлении поезда следуют согласно расписанию. Просим пользоваться поездами на внешней стороне Кольцевой линии (против часовой) или другими пересадочными станциями в центре", - сообщается в социальных сетях московского метро.

Сайт kp.ru писал о подобном случае. Подросток упал под рельсы поезда на станции метро "Сходненская" Таганско-Краснопресненской линии столичного метро. Парень, к счастью, не пострадал. Для того, чтобы поднять его на платформу пришлось обесточить рельсы и остановить движение поездов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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