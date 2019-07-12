2019-07-12T18:46:47+03:00
Общество

Лидер движения «За права женщин» рассказала, как победить домашнее насилие

Опросы показывают, что 86% женщин продолжают дальше общаться с агрессорами
Елена АКИМОВА
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Остановить семейное насилие можно только в случае, если общество будет осуждать агрессораОстановить семейное насилие можно только в случае, если общество будет осуждать агрессораФото: "КП" Архив
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По результатам опроса «Леди Mail.ru» 56% женщин подвергаются домашнему насилию. После этого 86% опрошенных продолжают отношения со своими обидчиками. Лидер движения «За права женщин России», почётный адвокат России Людмила Айвар уверена, что реальная цифра гораздо выше. Многие женщины просто не хотят, чтобы кто-то знал о подобной ситуации в их семьях, так как боятся осуждения общества.

- Как правило уходить некуда, особенно если есть зависимость от агрессора: финансовая, жилищная, психологическая. У нас в стране есть стереотипы: «бьет, значит любит» и вряд ли с принятием закона о домашнем насилии это изменится. Но я думаю, что ни один закон полностью не изменит ситуацию в стране, пока в обществе не будут к этому относиться с пренебрежением, отрицанием, - комментирует ИА «НСН» Айвар.

По мнению эксперта, искоренить семейное насилие можно только в том случае, если общество изменит отношение к этому вопросу. Необходимо организовать институт опеки над взрослыми, который бы предоставлял жертвам жилье за небольшие деньги, помогал с работой, чтобы обрести финансовую независимость. Это даст возможность пострадавшим не бояться уходить из отношений, где совершается насилие.

Ранее руководитель проекта "НАСИЛИЮ НЕТ" Анна Ривина и глава московского межрегионального профсоюза полиции Михаил Пашкин обсудили в прямом эфире Радио "Комсомольская правда" может ли полиция защитить жертв домашнего насилия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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