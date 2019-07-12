Британия направляет корабль в Персидский залив

СЕГОДНЯ 20:08 2019-07-12T20:09:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Миноносец британских ВМС Duncan направляется в Персидский залив. Но дело тут не в росте напряженности с Ираном и желанием державы расширить присутствие в заливе. Об этом сообщила официальный представитель канцелярии премьера.

"Duncan направляется в регион для обеспечения непрерывной и безопасной навигации, в то время как Montrose отбывает для планового обслуживания и смены экипажа. Это позволит Британии и ее международным партнерам обеспечить свободу мореходства судам, проходящим через эту жизненно важную зону", - приводит слова представителя РИА Новости.

Отметим, до этого момента Duncan принимал участие в учениях НАТО в Черном море. Отношения накалились после инцидента в районе Ормузского пролива. Пять иранских малых кораблей хотели остановить британский нефтяной танкер. Эти действия могли быть ответом на задержание властями Гибралтара танкера Grace 1, который вез нефть в обход эмбарго против Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU