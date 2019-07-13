2019-07-13T06:46:28+03:00
В мире

Арестованного миллиардера Эпштейна обвинили в попытке подкупа потенциальных свидетелей

По данным следствия, в прошлом году финансист перевел на счета двух человек $350 тысяч
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Миллиардера Джеффри Эпштейна задержали по обвинению в торговле людьмиМиллиардера Джеффри Эпштейна задержали по обвинению в торговле людьмиФото: REUTERS
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Арестованному по обвинению в «торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации» американскому миллиардеру Джеффри Эпштейну предъявлены новые обвинения: в попытке подкупа людей, которые могли быть привлечены к делу в статусе свидетелей, передает агентство Reuters со ссылкой на судебные материалы.

Следствие установило, что в прошлом году предполагаемый сутенер перевел на счета двух человек, имена которых пока не называются, в общей сложности 350 тысяч долларов. По версии правоохранителей, Джеффри Эпштейн таким образом заплатил потенциальным свидетелям за молчание.

Теперь, с учетом вновь открывшихся обстоятельств и дополнительных обвинений прокуратура штата Нью-Йорк потребовала, чтобы суд не отпускал подозреваемого из-под стражи до завершения процесса даже под крупный денежный залог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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