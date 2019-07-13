Исследование показало, на каком продукте россияне никогда не экономят

СЕГОДНЯ 08:34 2019-07-13T09:04:49+03:00

12% жителей страны приобретают этот его как минимум один раз в неделю

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Россияне не экономят на мороженом несмотря на снижение доходов. Об этом свидетельствуют результаты исследования российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернет Rate&Goods.

По данным исследования, 12% россиян приобретают мороженое не реже, чем раз в неделю. 56% из них покупают мороженое как минимум раз в неделю, 21,9% — дважды в неделю, 8,5% — трижды, 4,1% — четыре раза в неделю и около 4% - десять и более раз в неделю, сообщает агентство РИА Новости.

По словам генерального директора Rate&Goods Романа Майстера, россияне активно покупают мороженое несмотря на тенденцию ко всеобщей экономии на товарах. "Понятно, что в летний сезон спрос на этот товар так или иначе растет. На любовь российских покупателей к мороженому мало что способно повлиять", - добавил он.

Исследование было проведено на основе анализа 235 тысяч чеков от 224,5 тысячи пользователей за период май-июнь 2019 года. Согласно полученным данным, в среднем по России на каждую тысячу товаров в чеке приходилось 56 штук мороженого.

ИСТОЧНИК KP.RU