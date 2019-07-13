2019-07-13T10:44:10+03:00
Наука

Государственная комиссия определила дату пуска "Протона-М"

Ракета-носитель с астрофизической космической обсерваторией "Спектр-РГ" будет запущена 13 июля
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Пуск ракеты "Протон-М" с обсерваторией "Спектр-РГ" состоится 13 июля с космодрома БайконурПуск ракеты "Протон-М" с обсерваторией "Спектр-РГ" состоится 13 июля с космодрома БайконурФото: Twitter.com
Изменить размер текста:

Государственная комиссия определила дату запуска ракеты "Протон-М" с астрофизической космической обсерваторией "Спектр-РГ". Как сообщает пресс-служба корпорации "Роскосмос", пуск состоится 13 июля с космодрома Байконур.

"Принято решение о готовности ракеты-носителя "Протон-М" к заправке компонентами топлива и пуску, запланированному в 15:30:57 мск 13 июля", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter "Роскосмоса".

Сообщается, что изначально старт был запланирован на 21 июля, однако из-за разрядившейся батареи "Спектра" его перенесли на 12 июля. В монтажно-испытательном комплексе космодрома специалисты заменили батарею, после чего пуск был отложен на 13 июля.

Космическая обсерватория "Спектр-РГ", которую запустит "Протон-М", - это международный российско-германский проект, целью создания которого является изучение Вселенной в рентгеновском диапазоне. Она включает два телескопа: eRosita, созданный в Германии, и ART-XC российской разработки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Космос»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Задержанный в Уругвае россиянин помогал наркобарону устроить побег под угрозами
Правительство одобрило наделение трудовых инспекторов новыми полномочиями
В Анкаре приземлился еще один российский самолет с элементами для С-400
Один из выходов "Кропоткинской" закроют из-за прибытия мощей Петра и Февронии
Ярош предложил захватывать итальянцев на Украине
Суд отменил штраф ЦОДД за установку дорожных знаков нестандартного размера
В Киеве неизвестные обстреляли из гранатомета здание телеканала "112 Украина"
Зеленский ответил на петицию о сокращении числа депутатов ВР с 450 до 100
В Роструде сообщили о минимальном возрасте начала трудовой деятельности
Трамп не установил квоты на производство урана в США
Светлана Лобода устроила скандал из-за VIP-гримерной
Исследование показало, на каком продукте россияне никогда не экономят
Южная Корея потребовала от Японии снятия торговых ограничений