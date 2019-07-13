Государственная комиссия определила дату пуска "Протона-М"

СЕГОДНЯ 10:44 2019-07-13T10:44:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Государственная комиссия определила дату запуска ракеты "Протон-М" с астрофизической космической обсерваторией "Спектр-РГ". Как сообщает пресс-служба корпорации "Роскосмос", пуск состоится 13 июля с космодрома Байконур.

"Принято решение о готовности ракеты-носителя "Протон-М" к заправке компонентами топлива и пуску, запланированному в 15:30:57 мск 13 июля", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter "Роскосмоса".

Сообщается, что изначально старт был запланирован на 21 июля, однако из-за разрядившейся батареи "Спектра" его перенесли на 12 июля. В монтажно-испытательном комплексе космодрома специалисты заменили батарею, после чего пуск был отложен на 13 июля.

Космическая обсерватория "Спектр-РГ", которую запустит "Протон-М", - это международный российско-германский проект, целью создания которого является изучение Вселенной в рентгеновском диапазоне. Она включает два телескопа: eRosita, созданный в Германии, и ART-XC российской разработки.

ИСТОЧНИК KP.RU