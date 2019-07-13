2019-07-13T12:45:01+03:00
В мире

В аэропорту Киева самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Пострадавших в результате случившегося нет
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Самолет авиакомпании "Белавиа" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в КиевеСамолет авиакомпании "Белавиа" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в КиевеФото: Геннадий МОЖЕЙКО
Изменить размер текста:

В аэропорту Киева "Жуляны" имени И. Сикорского самолет авиакомпании "Белавиа" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

"Двенадцатого июля в 23.40 (совпадает с мск) воздушное судно Boeing 737-300 с бортовым номером EW 336PA рейс В2 847, авиакомпании Belavia Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Минск - Киев, при посадке выкатился за пределы ВПП", - говорится в сообщении, опубликованном на странице аэропорта в Facebook.

Отмечается, что ни один из 139 пассажиров и пяти членов экипажа в результате случившегося не пострадал. Находившихся на борту людей эвакуировали и доставили в терминал аэропорта.

Ранее сайт kp.ru сообщал о выкатившемся за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Анадыря самолете Ан-26. По имеющимся данным, пилоты не смогли справиться с воздушным судном и выехали за пределы взлетно-посадочной полосы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Директор телеканала "112 Украина" призвал украинские власти осудить действия против канала
Роспотребнадзор рассказал, как правильно собирать и хранить грибы
Министерство обороны Турции объявило о начале новой антитеррористической операции в Ираке
Малахов попал в базу "Миротворца" из-за телемоста Москва-Киев
В Афганистане погиб американский военнослужащий
ТЭЦ "Северная" в Мытищах возобновила работу после пожара
Задержанный в Уругвае россиянин помогал наркобарону устроить побег под угрозами
Правительство одобрило наделение трудовых инспекторов новыми полномочиями
В Анкаре приземлился еще один российский самолет с элементами для С-400
Государственная комиссия определила дату пуска "Протона-М"
Один из выходов "Кропоткинской" закроют из-за прибытия мощей Петра и Февронии
Ярош предложил захватывать итальянцев на Украине
Суд отменил штраф ЦОДД за установку дорожных знаков нестандартного размера
В Киеве неизвестные обстреляли из гранатомета здание телеканала "112 Украина"
Зеленский ответил на петицию о сокращении числа депутатов ВР с 450 до 100
В Роструде сообщили о минимальном возрасте начала трудовой деятельности
Трамп не установил квоты на производство урана в США
Светлана Лобода устроила скандал из-за VIP-гримерной
Исследование показало, на каком продукте россияне никогда не экономят
Южная Корея потребовала от Японии снятия торговых ограничений