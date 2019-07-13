В аэропорту Киева самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
В аэропорту Киева "Жуляны" имени И. Сикорского самолет авиакомпании "Белавиа" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.
"Двенадцатого июля в 23.40 (совпадает с мск) воздушное судно Boeing 737-300 с бортовым номером EW 336PA рейс В2 847, авиакомпании Belavia Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Минск - Киев, при посадке выкатился за пределы ВПП", - говорится в сообщении, опубликованном на странице аэропорта в Facebook.
Отмечается, что ни один из 139 пассажиров и пяти членов экипажа в результате случившегося не пострадал. Находившихся на борту людей эвакуировали и доставили в терминал аэропорта.
Ранее сайт kp.ru сообщал о выкатившемся за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Анадыря самолете Ан-26. По имеющимся данным, пилоты не смогли справиться с воздушным судном и выехали за пределы взлетно-посадочной полосы.
ИСТОЧНИК KP.RU